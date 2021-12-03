Житель Гродно незаконно завладел более Br23 тыс.: следователи устанавливают потерпевших

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 33-летнего жителя областного центра, который подозревается в совершении мошеннических действий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый в январе этого года под предлогом обмена автомобиля потерпевшего на другой завладел транспортным средством стоимостью Br5 тыс. При этом мужчина заранее не намеревался исполнять принятые на себя обязательства. Затем в мае под предлогом оказания помощи в продаже автомобиля своего знакомого подозреваемый завладел его машиной стоимостью $2,7 тыс. В этом случае для создания видимости исполнения обязательств он передал потерпевшему $500. Еще одному потерпевшему в мае он обещал оказать помощь в ремонте автомобиля, однако на самом деле не намеревался этого делать. Мужчина завладел транспортным средством стоимостью $5 тыс.

Подозреваемый продолжал выходить с потерпевшими на связь, придумывал различные отговорки и версии, затягивал сроки исполнения обязательств. В действительности он реализовывал автомобили через сайты в интернете, вырученные средства тратил на личные нужды, в том числе в игорных заведениях города.

Совершая противоправные действия, 33-летний житель Гродно завладел имуществом потерпевших на общую сумму более Br23 тыс. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Ранее он неоднократно судим, в том числе за совершение умышленных преступлений, среди которых мошенничество, совершенное в крупном размере. При этом с момента освобождения из мест лишения свободы с весны 2020 года мужчина нигде не работал. Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные и иные процессуальные действия.

В настоящее время установлены 3 факта противоправной деятельности жителя областного центра. У следствия имеются основания полагать, что их может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от подобных действий мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам 8 (0152) 72-40-40, 8 (033) 621-15-35 (круглосуточно) либо по номеру 8 (0152) 72-42-44.-0-