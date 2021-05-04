Житель Гродно незаконно завладел не менее Br40 тыс. - СК устанавливает потерпевших

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно незаконно завладел не менее Br40 тыс. Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в течение года 32-летний местный житель под различными предлогами, в том числе в долг, завладел денежными средствами своих знакомых в крупном размере. Взятые на себя обязательства не выполнил. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере) УК. Установлено более 10 фактов противоправной деятельности подозреваемого. Сумма ущерба составляет не менее Br40 тыс.

Фактов противоправной деятельности жителя областного центра может быть больше. В связи с этим СК просит граждан, пострадавших от действий мужчины, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35 (круглосуточно).-0-