Житель Гродно обещал частями рассчитываться за купленные автомобили и исчезал вместе с ними

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который подозревается в совершении мошеннических действий. Мужчина пользовался доверчивостью продавцов авто, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Житель Гродно звонил по объявлениям о продаже машин, стороны договаривались о цене. Потенциальный покупатель осматривал авто, но пояснял, что полной суммы у него нет, потерпевшие соглашались на уплату части денег, передавали машину и документы. По прошествии времени оставшуюся сумму подозреваемый не уплачивал, тогда продавцы обращались в милицию.

"На телефонные звонки потерпевших мужчина не отвечает, на связь с ними не выходит. Ранее он неоднократно судим, в том числе за совершение мошеннических действий. В настоящее время устанавливается его местонахождение, он объявлен в розыск", - рассказала Инна Позняк.

Следователи полагают, что фактов противоправной деятельности 31-летнего жителя областного центра может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемого, а также к лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 (0152) 72-40-40 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-