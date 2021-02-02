2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно обворовал в клубе трех посетителей и охранника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Около 1.00 28-летний гродненец находился в клубе. Он обратил внимание на мобильный телефон охранника, лежавший на пожарном щите. В итоге телефон за Br400 оказался в руках злоумышленника. Данный факт заметили сотрудники охраны клуба и мужчину задержали. Украденное он сразу вернул, охранники решили не сообщать в милицию. Несмотря на неприятный инцидент, гродненец продолжил отдых в заведении. Спустя пару часов безработный мужчина украл оставленную на барной стойке сумку с электронной сигаретой и деньгами на общую сумму более Br850. Похитил кошелек с Br200 местного жителя, а из сумки еще одного мужчины - Br50", - рассказали в УВД.

Злоумышленника задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.205 УК - кража, совершенная повторно.

В свои 28 лет задержанный имеет богатый криминальный опыт - семь раз он судим за кражи, а также за грабеж, распространение порнографических материалов с использованием сети интернет, хищение средств с банковской карты. Не раз привлекался к административной ответственности за распитие и нахождение в общественном месте в пьяном виде.

В настоящее время гродненец находится в изоляторе временного содержания. Его дальнейшую судьбу определит суд.-0-