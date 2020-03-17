Житель Гродно оформил на других людей онлайн-кредиты на Br419 тыс.

17 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно оформлял на чужих людей онлайн-кредиты под предлогом помочь ему в обналичивании средств. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В Гродно завершили расследование дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя. В 2018-2019 годах он обращался к людям, чаще всего своим знакомым, чтобы они за вознаграждение помогли ему обналичить деньги. Используя мобильное приложение, мужчина оформлял от их имени заявки на выдачу онлайн-кредитов. Если заявка была рассмотрена положительно, на счета граждан поступали деньги. "Установлено, что таким образом мужчина оформил онлайн-кредиты от имени более 90 граждан. Сумма похищенного превысила Br419 тыс.", - рассказала Инна Позняк.

Мужчина также убеждал знакомых, чтобы они от своего имени заключили для него кредитные договоры. Для этого он придумывал различные предлоги - развитие бизнеса, приобретение техники. Впрочем, исполнять обязательства по выплате оформленных кредитов он не собирался. В результате мошенническим путем мужчина завладел суммой в Br164 тыс.

Во время предварительного следствия следователи допросили более 150 человек, изучили большой объем банковской документации. Большинство людей, на которых оформлялись кредиты, были установлены благодаря размещенной в интернете информации о расследовании.

Следователи выяснили и другие обстоятельства дела. Для получения кредитов обвиняемый использовал заведомо подложные документы, справки о заработной плате. Таким образом он завладел Br16 тыс. Кроме того, он уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери: за 8 месяцев образовалась задолженность в Br1,5 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение в использовании заведомо подложных документов, совершении мошенничества, хищении путем использования компьютерной техники, а также в уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-