Житель Гродно оскорбил в сети участкового - возбуждено уголовное дело

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно оскорбил в сети милиционера, возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции установили автора негативного комментария под фотографией участкового инспектора Октябрьского РОВД Гродно. В одном из деструктивных Telegram-каналов это сделал 31-летний житель областного центра. "Когда мужчину задержали оперативники гродненского управления ГУБОПиК, он раскаялся и извинился. Свой пост под снимком объяснил эмоциями и негативным воздействием информационных ресурсов", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. За оскорбление представителя власти возбуждено уголовное дело.

В ГУБОПиК отметили, что работа по установлению авторов подобных постов будет продолжена.-0-