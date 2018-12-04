Житель Гродно перечислил мошенникам в интернете $11 тыс. в надежде заработать

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно в надежде удвоить сбережения перечислил мошенникам из интернета $11 тыс. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в крупном размере (ч.3 ст.209 УК).

Жертвой мошенников стал 43-летний житель Гродно. Мужчина, работающий в одной из строительных организаций, с начала осени стал получать предложения от компании, предлагающей заработок на проведении бинарных опционов с фиксированным размером дохода.

"Изначально он отвечал отказом. Однако представители компании сумели убедить мужчину сделать вложения, пообещав удвоить его сбережения. В общей сложности мужчина перечислил компании свыше $11 тыс., взяв кредиты в банках и заложив собственный автомобиль", - сказал Сергей Шершеневич.

В какой-то момент у гродненца на счету якобы скопилось свыше $20 тыс. Однако попытка вывести их успехом не увенчалась. За эту операцию с него потребовали перечисления еще нескольких тысяч долларов, а после отказа выполнить требование перестали выходить на связь.

Выяснилось, что деньги перечислялись в Чехию. В интернете размещена информация о том, что компания - мошеннический проект. Жертвами стали граждане многих стран.-0-