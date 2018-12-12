Житель Гродно перевел $4,8 тыс. на счета мошенников в Панаме

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК - завладение имуществом обманным путем в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Житель Гродно - 33-летний рабочий одной из фирм - в апреле по мобильному телефону получил предложение от компании PBN capital.com. Ему предлагали получать прибыль от купли-продажи финансовых активов с применением информационно-торговых платформ. "На первые предложения мужчина ответил отказом, но после представители компании в телефонных беседах сумели вовлечь его в финансирование сделок. С апреля по ноябрь он перечислил для этого в общей сложности $4,8 тыс. Когда после ряда якобы успешных финансовых операций на его счету оказалось $6,5 тыс., мужчина решил вывести всю валюту из оборота", - сказал Сергей Шершеневич.

Узнав об отказе продолжать сделки, представители компании PBN capital.com потребовали расчет за проведение операции по возврату средств и прибыли. После этого они перестали выходить на связь. Осознав, что стал жертвой преступления, мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

"Следователи установили, что житель Гродно перечислял свои деньги в Панаму. Он мог не стать жертвой преступления, если бы предварительно ознакомился с отзывами о деятельности PBN capital.com в интернете, - отметил Сергей Шершеневич. - Предоставляемые компанией услуги являются очередным мошенническим проектом, жертвами которого стали граждане многих стран". В интернете указаны также номера телефонов, с которых неизвестные чаще всего общаются с потенциальными жертвами.

За последние несколько недель это уже третий факт интернет-мошенничества, зарегистрированный в Гродненской области. Несмотря на неоднократные предупреждения следователей об опасности проведения подобных финансовых операций, некоторые граждане не принимают их во внимание, пополняя число потерпевших.-0-