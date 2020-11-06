Житель Гродно перевозил 475 л элитного контрафактного алкоголя

Фото УВД Гродненского облисполкома
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно изъята крупная партия контрафактной спиртосодержащей жидкости и элитного алкоголя, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ночью задержали грузовой автомобиль. При его досмотре среди прочих легально перевозимых товаров обнаружили 475 л элитного алкоголя без акцизных марок Беларуси в схожих с оригинальными бутылках, а также свыше 100 л спиртосодержащей жидкости, разлитой в пятилитровые пластиковые канистры.
Автомобилем управлял 34-летний житель областного центра. Он пояснил, что весь груз принадлежит ему и алкоголь планировал использовать в личных целях.
Изъятое оценено на сумму порядка Br28 тыс. Проводится проверка.-0-