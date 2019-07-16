Житель Гродно под предлогом изготовления мебели выманил $4,7 тыс.

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно под предлогом изготовления мягкой мебели выманил у горожан $4,7 тыс., сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

От действий мужчины пострадали три жителя Гродно. В конце 2018-го - начале 2019 года мужчина 1982 года рождения предложил им свои услуги в качестве мебельщика. Он должен был изготовить стулья и другую мягкую мебель. У одного из клиентов взял $1,7 тыс., у еще двух - по $1,5 тыс. Однако выполнять свои обязательства не спешил.

"Шло время, но ни стульев, ни денег граждане так и не дождались. Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы", - рассказали в милиции. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество).-0-