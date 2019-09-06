Житель Гродно под предлогом обналичивания средств оформил на посторонних онлайн-кредиты на Br250 тыс.

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно с помощью чужих мобильных телефонов оформил онлайн-кредиты на Br250 тыс., сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

В совершении мошенничества подозревается житель Гродно 1992 года рождения. От его действий пострадали более 50 человек. Сумма ущерба составила свыше Br250 тыс.

По данным следствия, подозреваемый использовал мобильные телефоны потерпевших под предлогом обналичивания средств. Однако на самом деле мужчина без ведома владельцев оформлял с помощью банковских приложений онлайн-кредиты. Перечисленные средства потерпевшие передавали подозреваемому.

"Выяснение всех обстоятельств совершения противоправных действий продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

У следствия имеются основания полагать, что подобных фактов может быть больше. В связи с этим проверяется информация о причастности мужчины к другим фактам противоправной деятельности. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от подобных действий, сообщить об этом по телефонам 8-0152-72-40-40, 8-0152-72-41-16.-0-

Фото УСК по Гродненской области