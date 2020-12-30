Житель Гродно под предлогом выполнения строительно-монтажных работ выманил более Br84 тыс.

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

"По данным следствия, в течение года 38-летний местный житель под предлогом оказания строительно-монтажных работ по обустройству домов завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере - на сумму более Br84 тыс.", - сказали в СК.

Обвиняемый на допросе рассказал, что брал у потерпевших деньги на приобретение строительных материалов, однако все полученные средства тратил на личные нужды, чаще всего проигрывал в игорных клубах. Следователи установили более 20 потерпевших.

Действия мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-