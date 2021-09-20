Житель Гродно подделал справку о зарплате для покупки автомобиля

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно подделал справку о заработной плате, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Гродненец решил приобрести новый автомобиль из салона. Для покупки и совершения других необходимых операций потребовалась справка о заработной плате. "39-летний мужчина понял, что его дохода не хватает, чтобы приобрести транспортное средство. Тогда он решил обойти закон и предоставил подложную справку о заработной плате", - рассказали в милиции.

Вскоре об этом стало известно правоохранителям. За использование заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело.-0-