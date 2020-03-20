Житель Гродно подозревается в рассылке фейков о блокировке компьютеров

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно подозревается в рассылке фейковых сообщений о блокировке компьютеров за посещение запрещенных сайтов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома Сергея Черняка.
Молодой человек, задержанный в начале марта, подозревается в причастности к обману 53-летнего жителя Волковысского района. Сельчанин перевел на указанный в ложном сообщении счет Br200. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сейчас следователи выясняют детали преступления. Устанавливаются и иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и его соучастников.
Фейковые сообщения о блокировке компьютеров за посещение запрещенных сайтов зафиксированы в различных регионах республики. Пользователю предлагается перевести на счет мобильного оператора деньги, чтобы восстановить работу персонального компьютера. Как правило, сумма составляет Br150-Br200.
По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, с начала года в правоохранительные органы поступило несколько таких заявлений. В действительности потерпевших, которые по различным причинам не обращаются за помощью, может быть гораздо больше.-0-