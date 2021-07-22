Житель Гродно поджег квартиру, чтобы скрыть убийство - расследование завершено

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 22 июля 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:14 Совмин определил перечень организаций, обязанных создавать аварийно-спасательные службы Общество
10:05 В Сенице при пожаре в многоэтажке эвакуированы 18 человек Происшествия
09:57 Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 12 участках в Минске Регионы
09:52 В Брест прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в учении "Запад-2021" Общество
09:51 В Литве предложили непривитым самим оплачивать лечение от COVID-19 В мире
09:49 Житель Гродно поджег квартиру, чтобы скрыть убийство - расследование завершено Происшествия
09:46 В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей Происшествия
09:41 Могилевская таможня в 4 раза увеличила поступления в бюджет в первом полугодии Экономика
09:41 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,3 тыс. фур Общество
09:36 Внесены изменения и уточнения в условия оплаты труда работников системы Минздрава Экономика
09:32 Мужчина спас соседа на пожаре в Берестовицком районе Происшествия
09:31 На церемонии открытия Олимпиады в Токио будут присутствовать 950 человек В мире
09:28 Ветераны ВОВ и пострадавшие от войны с 2022 года будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы Общество
09:26 Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом Экономика
09:20 Пять архитектурных шедевров, которые мы потеряли Ссылки на БелТА Плюс
09:14 В "Векторе" заявили, что все российские вакцины от коронавируса эффективны против мутаций В мире
09:05 Планетоход Perseverance получит образцы марсианского грунта в ближайшие недели Технологии
09:02 Число погибших при наводнении в Хэнани возросло до 33 В мире
09:00 Генсек ООН призвал решать мировые проблемы с целеустремленностью олимпийцев В мире
09:00 ФОТОФАКТ: Тренировка белорусского теннисиста Ильи Ивашко перед Олимпиадой в Токио Спорт
08:52 Волонтеров приглашают на реконструкцию экотропы в Ельне Регионы
08:31 Ученые: две дозы Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма В мире
08:15 Белорусские клубы проведут матчи квалификации Лиги конференций Спорт
08:08 При крушении судна у берегов Туниса утонули 17 человек В мире
08:05 Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского прибудет в Могилев 24 июля Регионы
08:01 В Канаде более 3 тыс. человек покинули свои дома из-за лесных пожаров В мире
07:55 Вихрь танца и магия многоголосия - фестиваль "Берагіня" пройдет в Октябрьском 24 июля Регионы
07:48 Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил о 12 новых случаях заражения коронавирусом В мире
07:45 "Белсолод" планирует построить котельную на отходах производства Регионы
07:42 Сенат Чили одобрил законопроект об однополых браках В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
22 июля 2021, 09:49

Житель Гродно поджег квартиру, чтобы скрыть убийство - расследование завершено

Фото СК
Фото СК

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Сообщение о пожаре в одной из квартир в областном центре поступило 12 февраля. При тушении в ванной комнате обнаружили тело 44-летней женщины. По предварительной информации, смерть носила криминальный характер. Эксперты подтвердили подозрения - женщину задушили.

Вскоре был задержан 36-летний сожитель женщины. Вместе они прожили 6 лет.

"Вечером 12 февраля после совместного распития спиртного между ними произошел конфликт. Мужчина задушил сожительницу. А когда к нему пришло осознание поступка, решил скрыть следы преступления. Обвиняемый положил тело женщины в ванну и поджег квартиру", - рассказала Мария Трушинская. После этого пошел в другую комнату, допил оставшийся алкоголь, взял свою куртку и ушел.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей. Также проведен ряд экспертных исследований. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он наглядно рассказал о совершенных действиях.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, но злоупотреблял спиртным. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступлений он был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По результатам расследования его действия квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенные общеопасным способом). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно пожар Следственный комитет убийство
Новости рубрики Происшествия
Фото Минского областного УМЧС В Сенице при пожаре в многоэтажке эвакуированы 18 человек
Фото из архива В Крупском районе горело поле с озимой пшеницей
Фото Гродненского областного УМЧС Мужчина спас соседа на пожаре в Берестовицком районе
Скриншот из видео МВД В Барановичах опрокинулась легковушка - погиб подросток
Фото Следственного комитета Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием армейского автомобиля
Фото из архива Гомельчанин сорвал госфлаг со здания - возбуждено уголовное дело
Главное
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями в адрес Беларуси
В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост Президента
Ветераны ВОВ и пострадавшие от войны с 2022 года будут ежегодно получать матпомощь ко Дню Победы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Топ-новости
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, господдержка в строительстве жилья и обряд "Зажинки"
ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет
Госкомимущество предлагает белорусам обсудить вопросы аренды и безвозмездного пользования имуществом
Саснович и Говорцова вышли в 1/4 финала парного разряда турнира в Гдыне
В Брест прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в учении "Запад-2021"
МИД Беларуси прокомментировал заявления некоторых американских политиков и СМИ
Опубликован график отключений горячей воды в Минске в августе
Конституция Беларуси должна быть адаптирована в соответствии с духом времени - Шпаковский
Внесены изменения и уточнения в условия оплаты труда работников системы Минздрава
Утвержден порядок медицинского обеспечения спортшкол и училищ олимпийского резерва
В Беларуси по итогам января-июля планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья
Продлена работа приемной комиссии БГУ
COVID-19. Доктор биологических наук об особом имунном статусе - комментарий
Где прятаться от молнии? Разбираемся вместе с экспертами - комментарий
Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в БЕЛТА 23 июля
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.