Житель Гродно поджег квартиру, чтобы скрыть убийство - расследование завершено

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины с особой жестокостью. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Сообщение о пожаре в одной из квартир в областном центре поступило 12 февраля. При тушении в ванной комнате обнаружили тело 44-летней женщины. По предварительной информации, смерть носила криминальный характер. Эксперты подтвердили подозрения - женщину задушили.

Вскоре был задержан 36-летний сожитель женщины. Вместе они прожили 6 лет.

"Вечером 12 февраля после совместного распития спиртного между ними произошел конфликт. Мужчина задушил сожительницу. А когда к нему пришло осознание поступка, решил скрыть следы преступления. Обвиняемый положил тело женщины в ванну и поджег квартиру", - рассказала Мария Трушинская. После этого пошел в другую комнату, допил оставшийся алкоголь, взял свою куртку и ушел.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей. Также проведен ряд экспертных исследований. С участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он наглядно рассказал о совершенных действиях.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, но злоупотреблял спиртным. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступлений он был способен в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По результатам расследования его действия квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере, совершенные общеопасным способом). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-