Житель Гродно похитил из костела ящик с пожертвованиями

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 20 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:47 Минобороны: на гродненском направлении пройдет комплексное тактическое учение Общество
15:45 Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к банкротству предприятий и массовому увольнению - эксперт Экономика
15:32 Европейское бюро ВОЗ призвало группы риска к вакцинации против гриппа В мире
15:03 В Барановичском районе от удара током погиб водитель грузовика Происшествия
15:00 Площадь лесных пожаров в Калифорнии возросла до 15 тыс. га В мире
14:47 В Брестской области вдвое выросло число лесных пожаров Регионы
14:39 СК принял к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти Общество
14:32 Конюк: по факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело Общество
14:25 Хлеборобы Оршанского района намолотили 100 тыс. т зерна Регионы
14:12 Российские школы в новом учебном году вернутся к традиционному режиму В мире
14:06 Житель Гродно похитил из костела ящик с пожертвованиями Происшествия
13:55 Фрагменты блиндажа и останки красноармейцев нашли в Витебском районе Регионы
13:47 В Гомельской области спасатели дважды за сутки помогали животным Происшествия
13:47 Молодежная акция "Пункты мира" начнется с Витебской области Регионы
13:36 ГПК: пограничники за сохранение мира в родной Беларуси Общество
13:34 Более 21 тыс. многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году Регионы
13:30 Работы на первом энергоблоке БелАЭС идут по графику - Минэнерго Экономика
13:28 Белорусы выступят на ЧЕ по пляжному волейболу в различных возрастных группах Спорт
13:15 Белорусский фолк-проект Nevrida представил лучшее музыкальное видео на кинофестивале в Лондоне Культура
13:14 Доллар и российский рубль на торгах 20 августа подорожали, евро подешевел Экономика
13:07 В Гомеле кондуктор поставил на кон выручку от продажи проездных Происшествия
12:58 Кочанова: во время прямой линии люди передавали слова признательности и благодарности Президенту Общество
12:52 Ввод энергоблока АЭС в мире занимает от 10 лет, Беларусь в русле этих тенденций - Госатомнадзор Экономика
12:46 В январе-июле через БУТБ продали в 4 раза больше сырого молока, чем за весь 2019 год Экономика
12:37 Президент Франции исключает возможность повторного введения карантина по всей стране В мире
12:35 Международная федерация лыжного спорта вводит систему тестирования на коронавирус Спорт
12:23 В Пакистане из-за ливней погибли 17 человек В мире
12:20 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Грузию до конца сентября Общество
12:19 Макей: перемены нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций Политика
12:15 Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и банковской системе - Авдонин Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
20 августа 2020, 14:06

Житель Гродно похитил из костела ящик с пожертвованиями

Фото из архива
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил из костела ящик с пожертвованиями. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 19 августа в Фарном костеле на площади Советской. 32-летний гродненец пришел в костел и украл оттуда ящик с пожертвованиями, в котором находилось более Br300. Пропажу ящика довольно быстро обнаружили прихожане и сообщили о случившемся в милицию. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Деньги потратить он не успел.

Сейчас действиям молодого человека дана правовая оценка. Ранее он был судим за совершение грабежа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродненская область Гродно милиция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Барановичском районе от удара током погиб водитель грузовика
Фото Гомельского областного управления МЧС В Гомельской области спасатели дважды за сутки помогали животным
Фото из архива В Гомеле кондуктор поставил на кон выручку от продажи проездных
Фото из архива Мошеннические схемы при заботе об инвалидах раскрыты в Мозыре и Гомеле
Фото из архива Житель Ивацевичского района за пьяную езду получил два года колонии
Фото МЧС В Лельчицах горел пеллетный цех
Главное
Во время заседания "Вернуть людям спокойную страну" - Лукашенко озвучил итоги заседания Совбеза
Кочанова: во время прямой линии люди передавали слова признательности и благодарности Президенту
Макей: перемены нужны, но не ценой гражданского противостояния или революций
Конюк: по факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело
Топ-новости
Поправки в закон о дорожном движении призваны облегчить жизнь водителям - депутат
Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и банковской системе - Авдонин
ГПК: пограничники за сохранение мира в родной Беларуси
Новый дом "Глазго" в Minsk World! Лучшие цены на старте продаж - от 2 500 рублей за метр квадратный!
Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее $500 млн - Бельский
Минобороны: на гродненском направлении пройдет комплексное тактическое учение
Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные
Европейское бюро ВОЗ призвало группы риска к вакцинации против гриппа
ФОТОФАКТ: Школы готовятся к началу учебного года
Более 21 тыс. многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году
Более половины белорусских уполномоченных экономических операторов получили полный пакет упрощений
В Беларуси выздоровели и выписаны 67 647 пациентов с COVID-19
Фрагменты блиндажа и останки красноармейцев нашли в Витебском районе
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Грузию до конца сентября
ФПБ: сегодня необходимо детально и объективно изучить каждый случай проявления насилия
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.