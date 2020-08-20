20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил из костела ящик с пожертвованиями. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 19 августа в Фарном костеле на площади Советской. 32-летний гродненец пришел в костел и украл оттуда ящик с пожертвованиями, в котором находилось более Br300. Пропажу ящика довольно быстро обнаружили прихожане и сообщили о случившемся в милицию. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Деньги потратить он не успел.

Сейчас действиям молодого человека дана правовая оценка. Ранее он был судим за совершение грабежа.-0-