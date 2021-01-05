5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил свыше 960 кг металлолома. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Мужчина заметил, что на территории предприятия по улице Скидельское шоссе храниться лом чугуна. На территории не было охраны, да и в выходные там тоже никто не работал, поэтому он решил воспользоваться этим в своих целях", - рассказали в УВД.

С 31 декабря по 3 января мужчина вывозил лом чугуна. За этот период он совершил хищение свыше 960 кг. Сотрудники предприятия обнаружили кражу и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Октябрьского РОВД установили личность подозреваемого.

У жителя Гродно было обнаружено похищенное имущество. Ранее мужчина судим не был, однако попадал в поле зрение милиции за совершение административного правонарушения. По факту совершенного преступления его действиям дана правовая оценка. -0-