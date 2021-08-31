Житель Гродно похитил у банка более Br14 тыс. и потратил на свою свадьбу

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, сообщили БЕЛТА в СК.

Из материалов уголовного дела следует, что 30-летний житель Гродно с 2020 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Для ведения розничной торговли мужчина открыл магазин, в банке оформил договор эквайринга и получил банковский терминал. В феврале 2021 года местный житель прекратил деятельность, однако договор не расторг и терминал не вернул. "Договор эквайринга определяет порядок и условия осуществления платежей и расчетов с организациями торговли по операциям с использованием терминального оборудования, проведенным при использовании банковских платежных карточек", - пояснили в СК.

В ходе допроса обвиняемый рассказал, что ему очень нужны были деньги на собственную свадьбу, в связи с чем он придумал незаконный способ заработка. С февраля по март этого года, имея в пользовании банковский терминал, он осуществлял действия по отмене несуществующих операций и возврату денег на личные банковские карты. Всего мужчина похитил у банка более Br14 тыс. Деньги, добытые преступным путем, мужчина потратил на свадьбу.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью и возместил имущественный вред банку в полном объеме. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-