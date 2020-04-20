Житель Гродно получил штраф в 50 БВ за перепродажу масок и антисептиков

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно получил штраф в размере 50 БВ (Br1350) за незаконную реализацию средств индивидуальной защиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Экономического суда Гродненской области.

Воспользовавшись ситуацией повышенного спроса на медицинские маски, дезинфицирующие растворы и перчатки, 30-летний житель Гродно скупал эти изделия в городских аптеках, чтобы в дальнейшем выгодно перепродать. Объявления размещал на форумах и интернет-площадках.

Сотрудники налоговой инспекции совместно с оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями провели контрольную закупку. На момент проверки к продаже мужчина подготовил 846 единиц масок, перчаток, дезинфицирующего средства на сумму Br826.

В результате гродненец свою вину признал. Средства индивидуальной защиты конфискованы.-0-