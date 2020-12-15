Житель Гродно потратил с найденной чужой карты более Br1 тыс.

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно нашел чужую карту и потратил с нее более Br1 тыс., сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Еще в середине ноября 30-летний гродненец потерял банковскую карту. Пропажу он заметил через 11 дней. К тому времени с карты исчезла внушительная сумма. Мужчина обратился в милицию.

"Выяснилось, что карту подобрал 22-летний молодой человек. Так как для оплаты до Br80 не требуют подтверждения ПИН-кода, он понемногу стал расплачиваться за покупки", - рассказали в милиции.

Молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его действиям дается правовая оценка.-0-