Житель Гродно поверил сообщению о выигрыше в казино и лишился денег

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно поверил сообщению о выигрыше в казино и лишился Br400. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Несколько дней назад 20-летний житель областного центра получил сообщение о том, что выиграл в казино.

"Неизвестный пояснил, что просто так выигрыш забрать нельзя. Для так называемой страховки необходимо перевести определенную сумму денег", - сообщили в милиции.

Молодой человек перевел неизвестному около Br400. Вскоре злоумышленник перестал выходить на связь. Гродненец обратился за помощью к правоохранителям.

Личность подозреваемого устанавливается. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК.-0-