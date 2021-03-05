Житель Гродно предстанет перед судом за оскорбление представителей власти и угрозу насилием

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд Октябрьского района Гродно уголовное дело в отношении неработающего 35-летнего местного жителя, которому инкриминированы оскорбление представителей власти и угроза насилием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

По материалам дела обвиняемый в сентябре-ноябре 2020 года в социальной сети "Одноклассники" и мессенджере Telegram разместил оскорбительные комментарии в отношении сотрудников правоохранительных органов из мести за выполнение ими служебных обязанностей и для воспрепятствования их законной деятельности.

Также сообщается, что мужчина отправлял должностным лицам исполкомов, сотрудникам ОВД, Следственного комитета, членам участковых избирательных комиссий личные сообщения, в которых были угрозы применения насилия к ним и их близким родственникам.

А с 15 по 17 ноября 2020 года он, используя один из чатов Telegram-канала, направил несколько сообщений с угрозами насилия и разглашения клеветнических сведений родной сестре милиционера. При этом он принуждал женщину распространять в интернете негативную информацию о работе ее брата.

Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 18 человек.

Избранную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-