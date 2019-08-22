Житель Гродно представлялся бизнесменом и оформлял на посторонних людей онлайн-кредиты

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно представлялся бизнесменом и под видом выгодного предложения оформлял на посторонних людей онлайн-кредиты. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Парень 1992 года рождения рассказывал людям, что у него есть своя фирма, на счетах которой находятся крупные суммы денег. Однако из-за ограничений по переводам он не может вывести все средства. Поэтому аферист за вознаграждение в Br100 просил людей предоставить для перевода их банковскую карточку и мобильный телефон.

После перевода граждане получали обещанные деньги, однако оказывалось, что, получив доступ к мобильному телефону и банковской карте, молодой человек просто брал онлайн-кредит.

"На имя жителя Гродно 1986 года рождения он взял кредит на сумму Br3,3 тыс., а на гражданина 1984 года рождения оформил Br5 тыс. Потерпевшие узнавали про все только в тот момент, когда поступали звонки из банка с сообщением о задолженности", - рассказали в милиции.

О "щедром" предпринимателе, который дает неплохое вознаграждение за помощь, узнали и другие люди. Сейчас в милицию поступило восемь заявлений от потерпевших. Однако правоохранители считают, что их может быть больше. Всех, кто стал жертвой мошенника, просят сообщить об этом по телефону: +(375) 29 57-23-012.-0-