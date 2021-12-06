Житель Гродно приговорен к 1,5 годам колонии за подготовку к массовым беспорядкам

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала в суде гособвинение в отношении 26-летнего местного жителя, который готовился к массовым беспорядкам в областном центре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

По материалам дела, фигурант в августе 2020 года, готовясь к организации и участию в Гродно в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, приобрел металлические шипы, петарды и емкости с горючим веществом. Все это предназначалось для использования в запланированных акциях и хранилось у обвиняемого, пока не было обнаружено при его задержании сотрудниками правоохранительных органов.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно вынес обвинительный приговор: 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.-0-