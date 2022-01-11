Житель Гродно приговорен к 6 годам колонии за призывы к массовым беспорядкам

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно приговорили к 6 годам лишения свободы за возбуждение социальной вражды и призывы к организации массовых беспорядков. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении неработающего 32-летнего жителя областного центра. "Согласно материалам дела обвиняемый в августе - сентябре 2020 года с целью возбуждения социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности разместил в мессенджере Telegram сообщения с призывами к насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, в августе 2021 года для приготовления к организации массовых беспорядков мужчина призывал в интернете к поджогам и уничтожению киосков, а в одном из чатов мессенджера он разместил призывы к участию в несанкционированном мероприятии.

"Вину в инкриминированных ему деяниях обвиняемый не признал. Вместе с тем его виновность в полном объеме подтверждена представленными стороной обвинения доказательствами", - отметили в прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-