Житель Гродно приговорен к трем годам колонии за незаконную рубку леса

30 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Житель Гродно с октября 2019-го по январь текущего года незаконно вырубал лес на территории одного из лесничества Гродненского лесхоза. К работе он привлек еще четырех человек, которым сообщил, что якобы действует на законных основаниях. Как итог, было срублено около 400 деревьев различных пород, а также около 90 кустов лещины.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.277 (незаконная рубка древесно-кустарниковой растительности, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Кроме того, с обвиняемого в доход государства взысканы вред, причиненный окружающей среде, в размере Br90 тыс. и Br4,5 тыс. госпошлины.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-