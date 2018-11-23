Житель Гродно продал взятую для ремонта BMW

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении жителя Гродно 1990 года рождения, который подозревается в растрате вверенного ему имущества. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Следователи установили, что в январе мужчина обменял у знакомого на планшет ноутбук стоимостью Br800, взятый во временное пользование у жительницы Волковыска. В феврале он продал BMW стоимостью не менее Br5 тыс., которую до этого взял для ремонта у одной из жительниц Волковыска. Кроме того, подозреваемый сдал в скупку 12 золотых изделий, которые получил якобы для чистки и ремонта.

"Мужчине предъявлено обвинение в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенной повторно (ч.2 ст.211 УК). Применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался уголовной ответственности за совершение кражи и мошенничество", - рассказал Серегей Шершеневич.

Известно также, что фигурант уголовного дела у одной их потерпевших украл несколько золотых изделий, а также путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом и деньгами на общую сумму Br3тыс. жительницы Гродно.

Следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий мужчины. Тех, кто имеет имущественные претензии к подозреваемому, просят обратиться по телефонам (8-01512) 7-51-64, (8-015) 72-40-40, или 102.-0-