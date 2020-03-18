18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно проиграл в казино похищенные Br420 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

Мужчина подыскивал в Гродно и Гродненском районе держателей банковских платежных карт или тех, кто мог оформить такие карты на свое имя. Предлагал за вознаграждение помочь ему перевести на эти карт-счета деньги его фирмы, чтобы обналичить. В действительности таким образом он вводил в заблуждение доверчивых граждан. Используя чужие мобильные телефоны, он через специальное приложение оформлял заявки в одном из коммерческих банков на выдачу онлайн-кредитов.

После зачисления кредитных средств на карт-счета клиентам приходили смс-сообщения о поступлении денег. Однако потерпевшие были уверены, что деньги переведены именно с расчетного счета фирмы. Они снимали наличные с карточек и передавали обвиняемому, получив обещанное вознаграждение.

Когда обманутые узнали о заключенных с ними кредитных договорах, житель Гродно объяснил такие манипуляции сложным финансовым положением фирмы, обещал самостоятельно уплачивать банку ежемесячные платежи. На самом деле он никогда не работал и фирмы у него не было. Все наличные деньги, полученные от граждан, он проиграл в казино.

Всего с 2 августа 2018 года по 21 мая 2019-го обвиняемый подал таким образом 113 заявок на выдачу онлайн-кредитов на общую сумму Br538 тыс. Банк удовлетворил 91 заявку, в результате чего удалось похитить около Br420 тыс.

Кроме того, обвиняемый в августе - сентябре 2017 года для получения кредитов в различных банках Минска и Гродно использовал заведомо подложные справки о своем доходе. Также он более трех месяцев в течение года уклонялся от уплаты по судебному постановлению средств на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Областная прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемый находится под стражей.-0-