Житель Гродно проследил за звонками бывшей жены и стал фигурантом уголовного дела

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно подозревается в несанкционированном доступе к компьютерной информации своей бывшей супруги. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В конце 2019 года женщина обратилась в милицию с сообщением о бытовом насилии со стороны бывшего супруга. Во время разбирательства по этому факту выяснилось, что мужчина получил незаконный доступ к конфиденциальной информации.

30-летний житель Гродно получил доступ к SIM-карте бывшей жены. Благодаря этому он смог подключиться к ее личному кабинету в сети оператора мобильной связи, узнал конфиденциальную информацию своей бывшей супруги: звонки, сообщения и другие данные.

"Не все знают, что за несанкционированный доступ к компьютерной информации (переписке в социальных сетях, мессенджерах, сообщениям на электронной почте) предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в милиции.-0-