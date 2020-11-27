Житель Гродно пытался купить криптовалюту и стал жертвой интернет-мошенников

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно пострадал от действий интернет-мошенников, пытаясь купить криптовалюту. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На одном из сайтов по продаже криптовалюты 59-летний мужчина нашел выгодное предложение. Он связался с продавцом и перевел ему около Br370 в эквиваленте. Через неделю мужчина, так и не получив обещанную криптовалюту, обратился за помощью к правоохранителям. Сейчас личность подозреваемого устанавливается.

"Напоминаем гражданам о рисках, которым они себя подвергают, покупая что-то в интернете. Помните: безопаснее всего делать покупки на сайтах официальных дилеров. Кроме того, проверяйте, не является ли страница фишинговым сайтом, различие порой может быть в нескольких символах", - отметили в милиции. Еще одна причина задуматься - слишком заниженная стоимость товара.-0-