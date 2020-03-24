Житель Гродно пытался наладить незаконную перепродажу масок

24 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно попытался наладить незаконный бизнес по перепродаже медицинских масок, перчаток и дезсредств. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Молодой человек приобретал востребованные товары в аптеках, а затем находил покупателей в интернете. При этом стоимость товара предприимчивый торговец значительно завышал. При попытке продать 200 масок, несколько коробок перчаток и дезинфицирующего средства мужчину задержали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД и УВД Гродненского облисполкома совместно с сотрудниками областной налоговой.

"В общей сложности изъято 830 медицинских масок, 1,5 тыс. перчаток и дезинфектор. Легальная стоимость товара оценивается в Br800. Впрочем, доход, который намеревался получить молодой человек, гораздо выше", - отметили в милиции.

В отношении 29-летнего жителя Гродно составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему может грозить штраф до ста базовых величин (1 БВ - Br27).-0-