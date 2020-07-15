Житель Гродно размахивал ножом в поезде, его задержал помощник машиниста

15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощник машиниста задержал хулигана, размахивающего ножом перед пассажиром поезда. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ночью 8 июля 33-летний гродненец распивал спиртное. После этого решил поехать на поезде в Слоним. В вагоне познакомился с пассажиром, с которым также стал выпивать. Около 5 часов утра между ними возник конфликт. Подозреваемый выхватил нож и стал размахивать им перед пассажиром.

Испуганный мужчина попытался убежать от дебошира, но тот побежал следом. В это время по вагону проходил помощник машиниста, которому удалось задержать хулигана. Вскоре на место приехали сотрудники Мостовского отдела департамента охраны. Они доставили задержанного в Мостовский РОВД.

Дебошир так и не смог пояснить причину своего поведения, так как плохо помнил произошедшее. Выяснилось, что он и раньше попадал в поле зрения транспортной милиции, с ним проводили разъяснительные беседы и предупреждали об опасности нахождения вблизи железнодорожного транспорта в нетрезвом виде. Сейчас же выходка закончилась возбуждением уголовного дела по статье "хулиганство".

В милиции отметили, что при подобных инцидентах в поездах следует немедленно сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Сделать это можно как с мобильного телефона, так и при помощи кнопки вызова милиции, которая есть во всех вагонах.-0-