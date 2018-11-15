15 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно разорвал паспорт жены и стал фигурантом уголовного дела, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Подозреваемому 33 года, он работает дальнобойщиком. "Приезжая из рейса, по словам жены, он постоянно устраивал скандалы. Супруге такое положение дел надоело, и она решила подать на развод", - рассказали в пресс-службе. Это еще больше накалило отношения. В какой-то момент нетрезвый мужчина выхватил из сумочки супруги паспорт с визой, разорвал его и, положив в карман, скрылся.
Женщина обратилась в милицию. Мужчина не знал, что за хищение и порчу документов предусмотрена уголовная ответственность.-0-
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