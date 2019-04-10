10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно сетями во время нереста наловил рыбы на Br6 тыс., возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Уголовное дело за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 281 УК), возбуждено Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета. "Ранним утром 6 апреля на берегу реки Неман в черте Гродно сотрудники Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира задержали 54-летнего местного жителя. Он с использованием сетей незаконно добыл 16 различных видов рыб. Причиненный им окружающей среде ущерб с учетом действующих в период нереста такс превысил Br6 тыс.", - рассказал Сергей Шершеневич.

Следователи установили, что мужчина длительное время промышляет ловлей рыбы сетями. В 2010 и 2018 годах за подобные случаи он привлекался к уголовной ответственности, платил штрафы.

"Проводятся допросы подозреваемого и задерживавших его инспекторов. Собираются материалы, характеризующие личность фигуранта, устанавливаются обстоятельства приобретения им приспособлений для незаконного лова рыб. Принимаются меры для наложения ареста на имущество", - проинформировал Сергей Шершеневич.-0-