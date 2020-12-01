1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно снял со здания государственный флаг и через минуту был задержан, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В ночь на 1 декабря 30-летний гродненец распивал спиртное во дворах по улице Курчатова. Здесь, по данным милиции, периодически собираются участники сомнительного районного Telegram-чата. "Молодой человек против подобных тематических встреч, но из-за выпитого спиртного совершил необдуманный поступок. Забравшись на козырек здания женской консультации по улице Дзержинского, он снял оттуда государственный флаг", - рассказали в милиции.

Сторож учреждения сообщил об этом в Ленинский РОВД. Дежурный передал информацию ближайшим нарядам - молодого человека задержали.

Гродненец ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Свой поступок он объяснил желанием пройтись с флагом по району. Сейчас его действиям дается правовая оценка.-0-