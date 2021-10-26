Житель Гродно сообщил лжесотруднику банка реквизиты карты и лишился более Br30 тыс.

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно сообщил лжесотруднику банка реквизиты своей карты и лишился более Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

"По данным следствия, 18 октября этого года 60-летнему жителю Гродно на мобильный телефон поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка. Мужчине пояснили, что на его имя оформлен кредит, однако он опроверг эту информацию и сообщил, что ничего не оформлял. Для погашения задолженности, а также для установления лиц, причастных к подобным действиям, мужчине предложили оформить реальный кредит. Житель Гродно согласился, и у него уточнили реквизиты банковской платежной карты, которые он и сообщил. После этого у мастера цеха одного из предприятий города было списано более Br30 тыс.", - рассказали в УСК.

По данному факту Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК.

Следователи Гродненской области с 22 по 25 октября 2021 года возбудили 17 уголовных дел по ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более Br44 тыс. Территориальные следственные подразделения проводят комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Следственный комитет в очередной раз напоминает: не сообщайте реквизиты банковской карточки (номер, срок действия, трехзначный код на обороте), ПИН-код другому лицу, не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные собеседники, никому не передавайте данные для входа в интернет-банкинг. При поступлении звонков с "предупреждением" о мошеннических действиях, предложением дистанционного открытия выгодного депозита и попытках получить реквизиты карточек завершите разговор и перезвоните по официальному номеру кол-центра банка. Расскажите о мерах безопасности пожилым родственникам.-0-