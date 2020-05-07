Житель Гродно сообщил незнакомцу данные интернет-банкинга и лишился Br4,6 тыс.

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С двух карточек жителя Гродно похитили Br4,6 тыс., сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

В милицию обратился мужчина 1990 года рождения. Ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что с карточки мужчины пытаются снять Br70, при этом назвал номер карты со сроком действия.

"Чтобы операцию отменить гродненцу нужно было сообщить данные интернет-банкинга и код подтверждения, который отправлен в СМС. Молодой человек сообщил всю информацию", - отметили в милиции.

Сейчас проводится проверка.

Кроме того, рассказали в милиции, участились случаи мошенничеств на фоне нынешней эпидемиологической обстановки. Чаще всего злоумышленники просят перечислить средства в вымышленный фонд борьбы с коронавирусом либо сообщают, что в связи с пандемией положена выплата для приобретения средств защиты. Чтобы получить это пособие, просят назвать все данные банковской карты. Это обман, предупреждают правоохранители.-0-