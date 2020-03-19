Житель Гродно спрятал украденный велосипед в реке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно похитил из подъезда велосипед и спрятал его в реке, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Кража произошла в конце февраля. Тогда компания друзей зашла к знакомым на ул.Лидской. Во время отдыха один из гостей вышел из квартиры, надев верхнюю одежду товарища. "Сделано это было неслучайно. С лестничной площадки второго этажа подъезда он похитил велосипед, - рассказали в Октябрьском РОВД Гродно. - Мужчина спрятал велосипед в реке Неман. Однако, несмотря на ухищрения, остаться неизвестным ему не удалось. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Велосипед из воды извлечен".

Проверка по факту кражи завершена. Материалы направлены в Следственный комитет для дачи правовой оценки.-0-