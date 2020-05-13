13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно стал жертвой интернет-мошенников и лишился Br7350, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1980 года рождения зарегистрировался на онлайн-платформе для финансовых операций. В личном кабинете указал паспортные данные и номер банковской карты. Чтобы начать участвовать в сделках, требовалось перевести на свой баланс $150. После поступления денег на счет мужчине позвонил оператор интернет-биржи, рассказал о деталях работы и из личного кабинета гродненца провел первую операцию. Прибыль за неделю составила $20.

Доходы росли, и трейдеру предложили еще увеличить прибыль: для этого нужно было положить на счет $5 тыс. Около месяца мужчина отказывался это делать: такой большой суммы у него не было. В итоге он взял кредит в банке и положил на счет Br1 тыс. Через несколько дней гродненец взял еще один кредит на Br6 тыс. и перевел их на свой баланс. Спустя время ему сообщили, что баланс обязательно нужно довести до $5 тыс. Отказавшись, мужчина попросил вернуть денежные средства обратно для оплаты кредита. Ответ был категоричен: это сделать невозможно. Затем баланс обнулился.-0-