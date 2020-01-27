Житель Гродно уговорил более 20 человек купить для него телефон в рассрочку

27 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 22-летнего жителя областного центра, который подозревается в мошенничестве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Молодой человек заводил знакомства в интернете либо во время работы в такси. Войдя в доверие к новому знакомому, парень просил оформить для него рассрочку на мобильный телефон. "При этом пояснял, что оформить покупку на себя не может, так как паспорт на замене или подан на визу. Либо говорил, что ранее уже приобретал телефон в рассрочку, поэтому в покупке ему будет отказано", - рассказала Инна Позняк.

Вскоре потерпевшие стали получать информацию о задолженностях. Злоумышленник обещал погасить долги, но потом исчез. Следователи установили более 20 фактов противоправной деятельности гродненца. Он объявлен в розыск.

Следователи полагают, что подобных фактов может быть больше. Они обращаются к пострадавшим и лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения молодого человека, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 0152 724040 (круглосуточно) либо 102.-0-