17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно выбросил из окна стеклянную бутылку и стал фигурантом уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.





Инцидент произошел в одном из дворов по улице Врублевского. 21-летний молодой человек решил выкинуть пустую стеклянную бутылку через окно.





"Бутылка упала на припаркованный "Опель". Сумма ущерба составили Br125", - рассказали в милиции.





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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.-0-