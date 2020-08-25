Житель Гродно выманил у граждан Br60 тыс.

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении мошеннических действий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Согласно материалам уголовного дела, с 2019 года по июль 2020-го мужчина под предлогом осуществления строительно-монтажных и ремонтных работ заключал от имени ЧТУП "ЕгорРемонтСтрой" договоры подряда, по которым получал в качестве аванса наличные денежные средства. При этом мужчина не имел реальной возможности исполнить принятые на себя обязательства и заранее не намеревался выполнять данные работы.

Кроме того, в указанный период он мошенническим путем под различными предлогами (в долг, с целью продажи автомобиля, поставки мебели и строительных материалов) завладел денежными средствами нескольких граждан. Каждому из потерпевших он обещал вернуть деньги, но в действительности не намеревался этого делать. Совершая противоправные действия, житель Гродно завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму не менее Br60 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он неоднократно судим, в том числе за совершение мошеннических действий.

В настоящее время установлены более 20 потерпевших. У следствия имеются основания полагать, что фактов деятельности мошенника может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от подобных действий обвиняемого, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам: 8 (0152) 72-40-40, +375 (33) 621-15-35, +375 (44) 754-50-05 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-