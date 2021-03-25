Житель Гродно выращивал дома марихуану

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно оборудовал в квартире место для выращивания и изготовления марихуаны на продажу. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля задержали 32-летнего мужчину после того, как он сделал несколько закладок. Выяснилось, что наркотики он изготовил сам. У него было изъято более 200 г марихуаны и гашишное масло.

"Ранее гродненец работал за границей. Из-за пандемии его сбережения начали заканчиваться. Заработать он решил таким способом", - отметили в милиции. В начале сентября оборудовал в квартире место для выращивания наркотика и вел дневник, где записывал весь процесс созревания. Позже нашел интернет-магазин, чтобы сбывать свой товар. Когда появился первый урожай, стал делать закладки.

Изъятые объекты и вещество направлены в управление ГКСЭ по Гродненской области. По результатам химической экспертизы экспертами установлено, что спрессованное вещество растительного происхождения зеленого и коричневого цветов со специфическим пряным запахом является опасным наркотическим средством - марихуаной.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома