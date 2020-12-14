Житель Гродно выращивал в квартире коноплю

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно выращивал коноплю в квартире, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Милиционеры задержали 28-летнего гродненца, причастного к незаконному обороту наркотиков. Молодой человек живет в квартире с родителями. Для выращивания конопли он отвел отдельный шкаф, который оснастил необходимым оборудованием, в том числе лампой и вентилятором.
"К моменту появления в жилище сотрудников милиции молодой человек уже сушил коноплю. В шкафу находились горшок и остатки растения после обрезания его стеблей. Точное количество марихуаны установит экспертиза", - сообщили в милиции.
Молодой человек утверждал, что полученный урожай намеревался использовать только для себя. За хранение наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-