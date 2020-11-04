4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Житель Гродно вышел на пикет за вознаграждение. Информацию об этом разметила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 3 ноября вышел на остановку "Колбасино". Там он размахивал бело-красно-белым флагом. Мужчину задержали и доставили в Октябрьский РОВД для разбирательств.

"Он рассказал, что вышел на пикет за вознаграждение. Br43 и флаг мужчина получил от знакомого. Сам же, по его словам, каких-либо политических взглядов не придерживается", - сообщили в милиции.

Выяснилось, что перед протестом 37-летний мужчина выпивал. В отношении него составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и появлении в общественном месте в состоянии опьянения.-0-