Житель Гродно вышел на поиски жены с топором

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно с топором искал на улице жену. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина вместе с супругой был в гостях. В какой-то момент он потерял жену из виду, после чего отправился на ее поиски. На улице Врублевского встретил незнакомую компанию. Он начал вглядываться в лица девушек, за что получил замечание.

"Тогда мужчина достал топорик для разделки мяса, который зачем-то прихватил с собой, и стал угрожать незнакомцам", - рассказали в пресс-службе УВД. Вскоре дебошира задержали сотрудники милиции.

По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело. Оказалось, что 39-летний мужчина не первый раз ведет себя таким образом. Несколько лет назад он угрожал своему оппоненту металлической трубой.-0-