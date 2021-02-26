Житель Гродно задержан за призывы к насилию над милиционерами

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан автор призывов к насилию над милиционерами. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На 29-летнего станочника из Гродно вышли оперативники областного управления ГУБОПиК МВД. Начиная с октября прошлого года, мужчина регулярно призывал в деструктивном Telegram-чате "Гродно 97%" к насилию над милиционерами. Используя свои имя и отчество как никнейм, он методично расписывал садистские способы расправы", - рассказали в МВД.

Автора постов задержали. Он объяснил свои действия влиянием различных Telegram-каналов протестного толка. Сейчас в содеянном раскаивается и призывает людей не совершать подобных ошибок.

Следователи возбудили уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел. "Призывы к насилию в отношении милиционеров, их родных и близких являются прямым проявлением экстремизма. За это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы", - добавили правоохранители.-0-