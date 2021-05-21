Житель Гродно заработал на распространении наркотиков более $6 тыс. - расследование завершено

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта особо опасных психотропных веществ и наркотических средств. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, с августа по ноябрь 2020 года 26-летний житель Гродно договаривался с администраторами интернет-магазинов о приобретении в том числе особо опасных психотропных веществ и наркотических средств с целью дальнейшего распространения. Далее он делил вещества на дозы различной массы для разового сбыта и размещал их в тайниках на территории Гродненского района и областного центра, для которых выбирал укромные места в лесных массивах, обозначая место закладки характерной приметой.

В конце ноября 2020 года мужчину задержали сотрудники милиции. Обвиняемый рассказал о своей преступной деятельности. В ходе изучения его мобильного телефона установлены тайники, где местный житель прятал запрещенные вещества. В рамках уголовного дела изъято более 120 закладок. По изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области.

Фото УСК по Гродненской области

Согласно заключениям судебных химических экспертиз, изъятые порошкообразные вещества содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP и особо опасное наркотическое средство метадон, а изъятое вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством марихуаной. При изучении личности обвиняемого установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности по ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) УК.

Мужчина вину свою признал частично, пояснив, что материальной выгоды у него не было. Однако при изучении сведений о движении денежных средств по его счету установлено, что за период его преступной деятельности на счет перечислялись денежные средства в сумме свыше $6 тыс.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведены экспертные исследования, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. В настоящее время Следственный комитет совместно с сотрудниками правоохранительных органов иных государств осуществляет мероприятия по установлению всех участников организованной группы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот особо опасных наркотических средств, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-