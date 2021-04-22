Житель Хатежино приговорен к 4 годам колонии за злостное хулиганство

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 38-летнего жителя деревни Хатежино, которому инкриминированы хулиганство и злостное хулиганство, а также порча имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

"Установлено, что в период с 14 по 23 ноября 2020 года обвиняемый совершил циничные действия, представив министра внутренних дел и членов избирательной комиссии в унизительном положении", - говорится в сообщении прокуратуры. В ноябре прошлого года фигурант уголовного дела нанес краской на общественные здания изображения, тем самым испортил имущество и причинил ущерб. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Минского района признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. С обвиняемого в пользу каждого потерпевшего суд также взыскал по Br3 тыс. в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-