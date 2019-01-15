Житель Хойников угрожал топором супруге и сотрудникам милиции

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Хойников угрожал расправой супруге и прибывшим по сообщению сотрудникам милиции, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел днем 12 января. 28-летний житель райцентра, будучи пьяным, на глазах детей избил жену. Когда группа задержания Департамента охраны вошла в квартиру, женщина с детьми спряталась в спальне. Ее супруг с ножом и топором в руках стоял в зале. "Увидев сотрудников милиции, дебошир, размахивая топором, с угрозами стал приближаться к ним. Пока один из милиционеров словесно пытался урезонить распоясавшегося хозяина, второй вызвал подкрепление. Видя, что убеждения не действуют, скандалиста предупредили: если он попытается приблизиться к сотрудникам органов внутренних дел ближе указанного расстояния и продолжит противоправные действия, будет применена физическая сила и табельное оружие. Мужчина остановился", - рассказали в УВД.

Во время долгих переговоров милиционерам удалось убедить и успокоить дебошира, после чего его задержали и доставили в райотдел милиции.

Хойникским районным отделом СК Беларуси возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК. За насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности предусмотрен арест или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы до шести лет.-0-